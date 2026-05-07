Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Influencers zweren bij carnivoordieet, experts zien grote risico's

Eten

Vandaag, 19:35

Link gekopieerd

Op sociale media vliegt het ene dieet na het andere je om de oren. Het carnivoordieet is een van de nieuwste trends die het internet overneemt. Je eet daarbij voornamelijk dierlijke producten en vermijdt suikers en koolhydraten. Influencers zweren erbij, maar is het wel zo gezond?

Als ontbijt geen boterham met kaas, maar een groot stuk rood vlees. Als je influencers moet geloven, zorgt dit ervoor dat je kilo's afvalt. Ook zou het helpen bij het verminderen van ontstekingen, het verbeteren van de spijsvertering en het stabiel houden van de bloedsuikerspiegel.

Niet zonder risico's

Maar diëtisten waarschuwen voor het carnivoordieet. Bij dit dieet kun je tekorten krijgen aan vezels, vitamines en mineralen, omdat je geen groente en fruit eet. Verder zorgt het voor een verhoogde inname van verzadigd vet en cholesterol, wat kan leiden tot hart- en vaatziekten. Ook kan het risico op kanker en diabetes type 2 toenemen.

Wil je horen waarom het carnivoordieet mogelijk het risico op kanker verhoogt? Beluister dan de video bovenaan het artikel, waarin diëtist Femke van Liere van Fit For Foodies dit uitlegt.

Richtlijnen Goede Voeding

De nieuwste Richtlijnen Goede Voeding adviseren minder vlees en meer peulvruchten en noten. Daarin staat dat je maximaal 100 gram rood vlees per week zou moeten eten. Met het carnivoordieet zit je al snel aan 100 gram rood vlees per dag.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.