Influencers zweren bij carnivoordieet, experts zien grote risico's

Op sociale media vliegt het ene dieet na het andere je om de oren. Het carnivoordieet is een van de nieuwste trends die het internet overneemt. Je eet daarbij voornamelijk dierlijke producten en vermijdt suikers en koolhydraten. Influencers zweren erbij, maar is het wel zo gezond?

Als ontbijt geen boterham met kaas, maar een groot stuk rood vlees. Als je influencers moet geloven, zorgt dit ervoor dat je kilo's afvalt. Ook zou het helpen bij het verminderen van ontstekingen, het verbeteren van de spijsvertering en het stabiel houden van de bloedsuikerspiegel.

Niet zonder risico's

Maar diëtisten waarschuwen voor het carnivoordieet. Bij dit dieet kun je tekorten krijgen aan vezels, vitamines en mineralen, omdat je geen groente en fruit eet. Verder zorgt het voor een verhoogde inname van verzadigd vet en cholesterol, wat kan leiden tot hart- en vaatziekten. Ook kan het risico op kanker en diabetes type 2 toenemen.

Richtlijnen Goede Voeding

De nieuwste Richtlijnen Goede Voeding adviseren minder vlees en meer peulvruchten en noten. Daarin staat dat je maximaal 100 gram rood vlees per week zou moeten eten. Met het carnivoordieet zit je al snel aan 100 gram rood vlees per dag.