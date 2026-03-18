Geen chocolade maar appels bij kassa: Albert Heijn test gezondere 'impulsaankopen'

Supermarktketen Albert Heijn gaat in dertig winkels experimenteren met gezondere producten bij de kassa's. Dat meldt het AD dinsdag. Nu zijn er voornamelijk ongezonde producten bij de kassa's te vinden, zoals chocoladerepen en chips. Supermarkten krijgen hierover vaak kritiek, en daarom wordt getest of deze producten vervangen kunnen worden door enkel producten uit de Schijf van Vijf aan te bieden.

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark kwam in 2024 naar voren dat alleen supermarktketen Dirk geen ongezonde producten bij de kassa aanbiedt. Zulke producten zouden klanten kunnen verleiden tot zogenaamde 'impulsaankopen': impulsieve en ongezonde aankopen. Albert Heijn gaat nu een experiment starten door bij dertig winkels gezondere producten bij de kassa aan te bieden.

Het Voedingscentrum lanceerde eind vorig jaar een nieuwe campagne, gericht op onze omgeving waarin veel ongezond eten voorhanden is:

Meer aandacht voor Schijf van Vijf

In eerste instantie liggen bij de kassa alleen producten uit de Schijf van Vijf. Daarnaast hebben andere winkels alleen producten met de relatief gezonde Nutri-Score A en B, en ook worden er enkel non-foodartikelen aangeboden, zoals crèmes en gezichtsmaskers.

Daarnaast komt er bij Albert Heijn ook meer aandacht voor de Schijf van Vijf in de supermarkt. Er wordt een test uitgerold in honderd winkels waarbij klanten kunnen zien welke producten binnen de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad vallen, en welke niet.