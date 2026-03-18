Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Geen chocolade maar appels bij kassa: Albert Heijn test gezondere 'impulsaankopen'

Geen chocolade maar appels bij kassa: Albert Heijn test gezondere 'impulsaankopen'

Eten

Vandaag, 10:26 - Update: 4 uur geleden

Link gekopieerd

Supermarktketen Albert Heijn gaat in dertig winkels experimenteren met gezondere producten bij de kassa's. Dat meldt het AD dinsdag. Nu zijn er voornamelijk ongezonde producten bij de kassa's te vinden, zoals chocoladerepen en chips. Supermarkten krijgen hierover vaak kritiek, en daarom wordt getest of deze producten vervangen kunnen worden door enkel producten uit de Schijf van Vijf aan te bieden.

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark kwam in 2024 naar voren dat alleen supermarktketen Dirk geen ongezonde producten bij de kassa aanbiedt. Zulke producten zouden klanten kunnen verleiden tot zogenaamde 'impulsaankopen': impulsieve en ongezonde aankopen. Albert Heijn gaat nu een experiment starten door bij dertig winkels gezondere producten bij de kassa aan te bieden.

Het Voedingscentrum lanceerde eind vorig jaar een nieuwe campagne, gericht op onze omgeving waarin veel ongezond eten voorhanden is:

Campagne tegen eetdrammen is zelf een beetje drammen
1:21

Campagne tegen eetdrammen is zelf een beetje drammen

Meer aandacht voor Schijf van Vijf

In eerste instantie liggen bij de kassa alleen producten uit de Schijf van Vijf. Daarnaast hebben andere winkels alleen producten met de relatief gezonde Nutri-Score A en B, en ook worden er enkel non-foodartikelen aangeboden, zoals crèmes en gezichtsmaskers.

Daarnaast komt er bij Albert Heijn ook meer aandacht voor de Schijf van Vijf in de supermarkt. Er wordt een test uitgerold in honderd winkels waarbij klanten kunnen zien welke producten binnen de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad vallen, en welke niet.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.