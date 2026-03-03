Negentig suikerklontjes per week: roep om snellere suikertaks

Veel jongeren grijpen zonder nadenken naar een blikje fris of energydrink. Maar wie denkt dat het bij een paar glazen blijft, heeft het mis. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar drinken gemiddeld 9,5 glazen suikerhoudende drank per week. De helft komt zelfs uit op 16,5 glazen. Dat staat gelijk aan ongeveer 90 suikerklontjes.

Dat blijkt uit landelijk onderzoek van de Vrije Universiteit, GGD Amsterdam en Ipsos I&O. De berekening is gemaakt op basis van gemiddeld 5,5 suikerklontjes per glas. Volgens de onderzoekers loopt meer dan de helft van de jongeren die meer dan zeven glazen per week drinken een aantoonbaar hoger gezondheidsrisico.

Hoeveel suiker?

Een blikje cola uit de automaat bevat al snel zo'n 6,5 suikerklontjes. En het gaat niet alleen om cola of sinas. Ook sportdrankjes, vruchtensappen en energydrink tellen mee. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om minder suiker binnen te krijgen dan veel van deze jongeren nu doen.

Op de bovenstaande afbeelding van het Voedingscentrum zie je hoeveel suikerklontjes er zitten in frisdrank.

De groep zogeheten grote drinkers, met meer dan zeven glazen per week, vormt meer dan de helft van de ondervraagde jongeren.

Suikertaks eerder invoeren?

Het kabinet-Jetten wil per 2030 een suikertaks invoeren. De onderzoekers roepen de coalitie op om suikerhoudende dranken al eerder extra te belasten. Dus hoe meer suiker in een drankje, hoe hoger de belasting.

Zo zou het voor fabrikanten aantrekkelijker worden om minder suiker toe te voegen. Tegelijk zouden consumenten sneller kiezen voor een gezonder alternatief.