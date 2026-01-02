Proteïne verkoopt, maar levert weinig op: zo word je misleid

Producten met extra veel eiwit, zoals proteïnebars en proteïneshakes, lijken steeds populairder te worden. De Consumentenbond waarschuwt voor deze zogenoemde proteïnehype: zulke producten hebben doorgaans weinig tot geen toegevoegde voedingswaarde en zijn vaak zelfs de minder gezonde optie. En dat terwijl consumenten er flink extra voor betalen, meldt de Consumentenbond.

Van bijna elk product is er tegenwoordig wel een variant met extra eiwit, ofwel 'proteïne'. Volgens advertenties zouden deze producten bijdragen aan spieropbouw, iets waar vooral sporters gevoelig voor zijn. In de praktijk is de toegevoegde waarde echter zeer beperkt. De meeste mensen krijgen met een normaal en gevarieerd dieet al ruim voldoende eiwitten binnen, stelt de Consumentenbond.

Duurder, maar zelfde voedingswaarde

Producten met extra eiwit kosten over het algemeen meer dan ze opleveren. Zo verkoopt fabrikant Koopmans een proteïnepannenkoekenmix in een schudfles, waarbij elf gram eiwit per pannenkoek wordt beloofd. Deze mix is vijftig procent duurder dan de gewone variant in een schudfles en zelfs drie keer zo duur als de volkoren pannenkoekenmix in een pak. Dat wringt, omdat volkoren producten juist een belangrijke bron van vezels zijn: een voedingsstof waar veel mensen wél een tekort aan hebben.

Ook bij andere producten in de schappen van supermarkten is de extra-eiwitvariant duurder dan het volkoren, vaak gezondere alternatief. Zo vraagt Albert Heijn €1,69 voor proteïnetortilla's van het huismerk, terwijl de volkoren tortilla's €0,95 kosten.

Nadruk op eiwit

Sommige fabrikanten gaan nog een stap verder en adverteren producten als 'rijk aan proteïne', terwijl er in werkelijkheid geen extra eiwit aan is toegevoegd. Dat geldt bijvoorbeeld voor 'protein tonijn' van het merk John West. In zo'n blikje zit volgens de verpakking 33 gram eiwit, vrijwel evenveel als in een regulier blikje tonijn.

Ook in de zuivelindustrie komen dit soort claims voor. Bij 30+ kaas van het merk Maaslander staat op de verpakking dat de kaas 33 gram proteïne bevat. Aan het product is echter niets extra's toegevoegd: kaas is van nature al een eiwitbron. Volgens de Warenwet is het misleidend om een product op deze manier aan te prijzen, wanneer vergelijkbare producten dezelfde voedingsstoffen bevatten.