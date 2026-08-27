Wat stop je in de broodtrommel? Dit zijn gezonde keuzes voor school

Het nieuwe schooljaar is voor bijna alle scholieren begonnen en dat betekent voor ouders ook weer iedere ochtend dezelfde vraag: wat gaat er vandaag in de broodtrommel? De meeste ouders kiezen voor een gezonde basis, maar ook een koekje, snoepje of croissant belandt geregeld in de tas. Hoe maak je een gezonde keuze?

Uit een nieuwe peiling van het Voedingscentrum onder 840 ouders blijkt dat volkorenbrood, 100% pindakaas en water het vaakst meegaan naar school. Veel ouders geven hun kind daarnaast weleens iets extra's mee, zoals een koekje of snoep.

Gezonde keuzes voor broodbeleg Het Voedingscentrum raadt deze keuzes aan voor gezond broodbeleg: 100% pindakaas

Hummus

Zuivelspread

Plakjes groente of fruit Of een combinatie hiervan, zoals hummus met plakjes komkommer, zuivelspread met aardbeien of 100% pindakaas met banaan.

Een croissant, chocoladebroodje of ander lekker tussendoortje kun je volgens het Voedingscentrum beter niet standaard in de lunchtrommel stoppen. "Bewaar zoiets liever voor een keertje in het weekend. Neem dan ook vooral de tijd om er samen van te genieten", zegt woordvoerder Maartje Boot.

Verwennen kan ook anders

Zo'n extraatje hoeft volgens het Voedingscentrum niet altijd een koek of zoet broodje te zijn. "Verwennen kan ook op een andere manier. Bijvoorbeeld door het favoriete fruit van je kind mee te geven of een volkoren pannenkoek van de vorige dag."

Op die manier bestaat de dagelijkse schoollunch volgens het Voedingscentrum vooral uit producten die kinderen de voedingsstoffen geven die ze nodig hebben.

Ouders willen zelf bepalen wat er meegaat

Uit onderzoek onder het Hart van Nederland Panel blijkt dat veel mensen een gezonde broodtrommel belangrijk vinden. Bruin of volkorenbrood is met 76 procent veruit favoriet boven witbrood, dat door 18 procent wordt genoemd. Ook fruit (68 procent) en groente (45 procent) gaan volgens ouders in het panel regelmatig mee. Een kwart noemt snoep, koek of een reep.

Maar zodra scholen zich met de inhoud van die broodtrommel gaan bemoeien, verandert het beeld. 70 procent vindt dat basisscholen geen regels mogen stellen over wat kinderen wel en niet als lunch meenemen. Bijna 30 procent vindt dat scholen dat wel mogen.

"Ik vind dat scholen wel een goed advies mogen geven, maar de ouders met de kinderen beslissen uiteindelijk zelf en niet de school", schrijft een panellid. Een ander wijst op de kosten van gezond eten: "Voor de kinderen met ouders die weinig te besteden hebben is alles wat gezond is niet te betalen. Dat geeft al heel veel stress. Als school dat gaat beslissen dan moeten ze dat ook zelf verstrekken."