Minder vlees volgens Schijf van Vijf, maar gebeurt dat ook?

Het Voedingscentrum heeft donderdag vernieuwde Schijf van Vijf gepresenteerd. Dat zijn aanbevelingen om zo gezond mogelijk te eten. De schijf bestaat sinds 1953 en wordt regelmatig aangepast op basis van richtlijnen van de Gezondheidsraad en wetenschappelijk onderzoek.

In de nieuwe versie wordt de nadruk gelegd op het eten van meer plantaardige eiwitten als peulvruchten en ongezouten noten. Dat is iets wat ze bij restaurant De Groene Afslag in Bussum toejuichen. Daar staan louter plantaardige producten op het menu, zoals bijvoorbeeld knolselderijcrème, groene mosterdmayo en Thaise kokossoep met tofu en oesterzwam op het menu.

Minder vlees

In de nieuwe Schijf van Vijf wordt het consumeren van vlees meer en meer naar de achtergrond verdrongen. Maar of mensen zich daar aan gaan houden? Het Voedingscentrum becijferde dat de vleesconsumptie in ons land de afgelopen 50 jaar is verdubbeld, "dus het duurt even voor die cultuur is veranderd".

Bij slager Hendrikse in Bussum denken ze niet dat er op korte termijn een omslag plaatsvindt. Deze slagerij met worstmakerij verkoopt tal van producten uit eigen keuken. Eigenaar Mano Lito ziet dat consumenten graag betalen voor een goed stuk vlees op het bord of een belegd broodje, zegt hij tegen Hart van Nederland.

Het Voedingscentrum benadrukt dat de aanbevelingen die zij doen ver af staan van wat veel mensen nu eten en drinken. Het centrum wil helpen om stapsgewijs gedrag te veranderen en de eetomgeving gezonder en duurzamer te maken.