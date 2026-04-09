Minder vlees en meer plantaardig: Schijf van Vijf mikt meer op duurzaamheid

De bekende Schijf van Vijf is aangepast en volgens de advies blijkt dat wij vaker een stuk vlees links moeten laten liggen en meer peulvruchten moeten gaan eten. Volgens het Voedingscentrum zijn de adviezen vernieuwd op basis van recente wetenschappelijke inzichten. Daarbij draait het niet meer alleen om gezondheid, maar ook om duurzaamheid, voedselveiligheid en persoonlijke voorkeuren.

De grootste verandering zit in de hoeveelheid eiwitten die we binnenkrijgen. Het Voedingscentrum adviseert om minder dierlijke producten te eten en vaker te kiezen voor plantaardige alternatieven, zoals bonen en linzen. Voor volwassen mannen ligt de nieuwe richtlijn op maximaal 300 gram vlees per week, waarvan hoogstens 100 gram rood vlees. Dat was eerder nog 500 gram, met 300 gram rood vlees.

Ook zuivel kan volgens het nieuwe advies vaker vervangen worden door plantaardige varianten. Dat heeft vooral te maken met het milieu. De productie van dierlijke voeding, en vooral rood vlees, zorgt voor veel uitstoot en kost veel water. Bij het opstellen van de adviezen is rekening gehouden met klimaatdoelen, zoals het beperken van de opwarming van de aarde.

Nederlanders kiezen in de supermarkt vaker met hun portemonnee of voorkeur dan met hun hoofd of hart.

Voedselveiligheid

Naast gezondheid en milieu speelt ook veiligheid een grotere rol. Er is gekeken naar schadelijke stoffen in eten, zoals PFAS. "Als je met de Schijf van Vijf eet, kom je meestal niet boven die grenzen uit, maar er zijn wel knelpunten", zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum.

Vis blijft bijvoorbeeld onderdeel van het advies, maar kan hogere waarden van bepaalde stoffen bevatten. Volgens Van der Vossen ligt de oplossing niet bij de consument. Producenten en de overheid moeten zorgen dat schadelijke stoffen in voeding verder worden teruggedrongen.

"Gezondheid, duurzaamheid en voedselveiligheid horen onlosmakelijk bij elkaar. Met de vernieuwde Schijf van Vijf laten we dat zien", zegt directeur Petra Verhoef van het Voedingscentrum.