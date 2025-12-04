Volg Hart van Nederland
Eet minder rood vlees en meer peulvruchten: dit is de nieuwe Schijf van Vijf

Eten

Vandaag, 16:16

Het Voedingscentrum komt met een nieuwe Schijf van Vijf. Door de vernieuwde voedingsrichtlijnen van de Gezondheidsraad gaat het centrum de bekende schijf aanpassen. De bijgewerkte versie met de nieuwste inzichten verschijnt in april 2026.

De Gezondheidsraad heeft onder meer een duidelijke grens vastgesteld voor het eten van rood vlees, zoals biefstuk en rosbief. Het advies is om voortaan maximaal 200 gram rood vlees per week te eten. Uit onderzoeken blijkt dat een hogere consumptie het risico op onder andere hart- en vaatziekten vergroot. Bewerkt vlees, zoals worst, ham of spek, kunnen mensen het beste zo min mogelijk eten.

Eerder viel een campagne van het Voedingscentrum over gezond eten niet zo goed in de smaak. In onderstaande video zie je meer over de campagne over 'eetdrammen':

Campagne tegen eetdrammen is zelf een beetje drammen
1:21

Campagne tegen eetdrammen is zelf een beetje drammen

Daarnaast zijn de richtlijnen voor peulvruchten aangepast door de Gezondheidsraad. Mensen kregen eerder het advies om wekelijks peulvruchten te eten. Dat is nu concreet gemaakt: 250 gram per week.

Herkenbaar

De nieuwe Schijf van Vijf blijft ondanks de aanpassingen herkenbaar. De schijf bevat nog steeds vijf vakken, waarin in één oogopslag te zien is welke voeding gezond is. De nieuwe aanbevelingen van de Gezondheidsraad worden hierin verwerkt.

Ook wil het Voedingscentrum beter laten zien welke mogelijkheden er zijn om gezond te eten via de Schijf van Vijf. Dat moet het makkelijker maken om keuzes te maken die passen bij iemands leefstijl.

Door ANP

