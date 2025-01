Nederlanders eten minder groenten en fruit: 'Zorgwekkende daling'

Nederlanders zijn vorig jaar minder groenten en fruit gaan eten. Handels- en telersbedrijven spreken van een "zorgwekkende daling", maar ondanks dat wist de sector meer groenten en fruit te verhandelen door een stijgende import en een groeiende verkoop in het buitenland.

Over fruit gesproken: h et RIVM verwacht honderden hepatitis A-besmettingen vanwege besmette bessen in de Albert Heijn. Wat is de situatie nu? Je ziet het in bovenstaande video.

Nederlanders aten gemiddeld 2 procent minder groenten en 4 procent minder fruit, volgt uit de cijfers van GroentenFruit Huis. Volgens de branche, die de belangen vertegenwoordigt van bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit, is de Nederlandse consumptie van deze producten in 2024 met 3 procent gedaald.

'Slechts 60 procent van de norm'

"Hiermee blijft de Nederlandse consumptie ver achter bij de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het Voedingscentrum", waarschuwt GroentenFruit Huis. Het advies is om elke dag 250 gram groente en 200 gram fruit te eten, maar volgens de branche zit de gemiddelde Nederlander op slechts 60 procent van deze norm.

De productie van Nederlandse groenten en fruit vertegenwoordigde in 2024 een waarde van 4,7 miljard euro. Daarnaast steeg de import met 4 procent naar 11 miljard euro. Er werd tevens 3 procent meer geëxporteerd dan in 2023. Daarmee was een bedrag gemoeid van 15,6 miljard euro.

Hart van Nederland/ANP