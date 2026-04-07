'Hamburger uit supermarkt vaak voor groot deel groente'

Vandaag, 06:11 - Update: 55 minuten geleden

Een hamburger of worst uit de supermarkt bestaat soms voor een flink deel uit groente. Volgens het AD blijkt uit onderzoek van Foodvalley dat vleesproducten tot wel 40 procent plantaardige ingrediënten kunnen bevatten.

Het gaat om producten die sinds 2024 in de schappen liggen. Daarin zitten bijvoorbeeld kikkererwten, tuinbonen, suikerbieten en zelfs zeewier verwerkt.

Jumbo heeft volgens het onderzoek het grootste aanbod verrijkt vlees, gevolgd door Albert Heijn en Lidl.

Waarom zit er groente in vlees?

Supermarkten zouden vaker plantaardige ingrediënten door vlees mengen om de prijs te drukken. Verrijkt vlees is gemiddeld 4,4 procent goedkoper dan gewoon vlees, schrijft het de krant.

Gemiddeld bestaat dit vlees voor ruim 10 procent uit planten, maar uitschieters tot 40 procent komen voor. De toevoegingen staan meestal alleen op de achterkant bij de ingrediëntenlijst

Door Redactie Hart van Nederland

