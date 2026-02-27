Vegetarisch eten verlaagt risico op 5 kankers, maar vergroot kans op deze vorm

Ben jij vegetariër? Dan is er goed nieuws. Uit Brits onderzoek blijkt dat mensen die een vegetarisch dieet volgen minder kans hebben op vijf soorten kanker.

Onderzoekers volgden in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Taiwan en India in totaal ruim 1,6 miljoen vleeseters en 63.000 vegetariërs. Uit de resultaten blijkt dat mensen die een vegetarisch dieet volgen duidelijk minder risico lopen op meerdere vormen van kanker.

Soort kanker Aantal procent minder kans Beenmergkanker 31 procent minder Nierkanker 29 procent minder Alvleesklierkanker 21 procent minder Prostaatkanker 12 procent minder Borstkanker 9 procent minder

Toch is niet alles positief voor de vegetariër. Uit het onderzoek blijkt dat vegetariërs bijna twee keer zoveel risico lopen op de meest voorkomende vorm van slokdarmkanker. Mogelijk speelt een tekort aan bepaalde voedingsstoffen, zoals vitamine B, hierbij een rol.

Meer onderzoek nodig

De onderzoekers benadrukken dat er meer onderzoek nodig is om definitieve conclusies te trekken. Het is nog niet duidelijk of vleesconsumptie zelf het risico verhoogt, of dat juist bepaalde elementen in een vegetarisch dieet bescherming bieden.