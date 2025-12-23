Volg Hart van Nederland
Supermarkten willen namen als vegaburger en vegetarische worst behouden

Eten

Vandaag, 14:25

Supermarkten willen dat vleesvervangers hun bekende productnamen behouden. Supermarktkoepel CBL roept het Europees Parlement op het voorgestelde verbod op benamingen als vegaburger, vegetarische worst en plantaardige schnitzel te heroverwegen.

Volgens het CBL zorgen deze namen juist voor duidelijkheid bij klanten. "Mensen begrijpen deze termen goed en raken er niet door in verwarring. Bekende productnamen maken het eenvoudiger om plantaardige alternatieven op te nemen in het dagelijks eetpatroon", zegt Latoya Balogun, verantwoordelijk voor duurzame ketens en voedingsmiddelen bij de koepelorganisatie.

In het Nederlandse Holten hadden ze een primeur. De eerste plantaardige biefstuk:

Doorbraak voor bedrijf in Holten: eerste plantaardige biefstuk op de markt
1:44

Doorbraak voor bedrijf in Holten: eerste plantaardige biefstuk op de markt

Europese wetgeving

Het Europees Parlement stemde in oktober in met een oproep om vleesgerelateerde termen zoals burger en biefstuk niet langer toe te staan voor plantaardige producten. De Europese Commissie en de EU-lidstaten moeten zich daar echter nog over uitspreken. Eerder werd al besloten dat zuiveltermen zoals melk en kaas niet meer gebruikt mogen worden voor plantaardige varianten.

Critici zien het voorstel voor een Europees verbod als het resultaat van lobby door de vleesindustrie. Tegelijkertijd bestaan er in verschillende lidstaten al nationale regels die het gebruik van dergelijke termen voor vleesvervangers beperken.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.