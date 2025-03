Acht mensen in ziekenhuis na eten blauwe bessen

Het RIVM heeft 24 meldingen ontvangen van mensen die waarschijnlijk hepatitis A kregen door besmette bevroren blauwe bessen. De zieken werden tussen november 2024 en februari 2025 gemeld. Acht van hen belandden in het ziekenhuis.

Negentien mensen hadden de bessen van Albert Heijn gegeten. Op 13 januari werd gewaarschuwd om de bessen niet te eten. Inmiddels geldt deze waarschuwing niet meer.

Producten teruggeroepen

In januari waarschuwde Albert Heijn dat kilozakken blauwe bessen uit het vriesvak besmet waren besmet met hepatitis A. De supermarktketen had de producten teruggeroepen. Bij een besmetting met hepatitis A kun je last krijgen van vermoeidheid, lichte koorts, pijn in de bovenbuik, misselijkheid, een gele huid of geel oogwit, colakleurige urine en stopverfkleurige ontlasting.

Het virus heeft een incubatietijd van 28 tot 50 dagen. Die periode is nu voorbij, waardoor er geen nieuwe besmettingen meer worden verwacht. Het RIVM sluit niet uit dat er nog meldingen komen van mensen die al ziek waren.