Ziek door besmette bessen Albert Heijn: waar heb je recht op?

Albert Heijn heeft blauwe bessen uit de diepvries uit de schappen gehaald vanwege een mogelijke besmetting met hepatitis A. De supermarkt raadt consumenten aan die de bessen hebben gegeten, contact op te nemen met hun huisarts. Maar wat als je daadwerkelijk ziek bent geworden? Waar heb je recht op als consument?

Het RIVM verwacht honderden hepatitis A-besmettingen vanwege besmette bessen in de Albert Heijn. Wat is de situatie nu? Je ziet het in bovenstaande video.

Advocaat consumentenrecht Caspar Janssens vertelt in gesprek met Hart van Nederland dat je in sommige gevallen recht hebt op een schadevergoeding. "Als je ziek bent geworden van het eten van de blauwe bessen, en er is vastgesteld dat je hepatitis A hebt gekregen, dan moet je via je huisarts een doktersverklaring aanvragen. Dan kan je Albert Heijn aansprakelijk stellen", legt Janssens uit.

Flink geldbedrag

Wie denkt daarmee een flink geldbedrag op zijn rekening te ontvangen, heeft het mis. De kans dat je namelijk überhaupt een schadevergoeding krijgt, is erg klein. "Als je licht ziek bent geworden door het eten van de bessen, dan krijg je daar al geen vergoeding voor", aldus Janssens. "Je moet echt ernstig ziek zijn geworden of letselschade hebben, wil je een zaak beginnen tegen Albert Heijn."

Daarnaast moet de supermarktketen ook coulant zijn naar mensen die ziek zijn geworden. "Het is lastig aan te tonen dat iemand daadwerkelijk hepatitis A heeft gekregen door het eten van de blauwe bessen. Uit een onderzoek van de GGD komt veel naar voren dat mensen door het eten van de bessen besmet zijn geraakt, maar de Albert Heijn moet er wel coulant in zijn om dat verband aan te tonen."