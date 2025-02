Blauwe bessen terug bij Albert Heijn na besmetting hepatitis A

Bij Albert Heijn kunnen weer kilozakken blauwe bessen van het huismerk gekocht worden. Dit heeft een woordvoerster van de supermarktketen bevestigd na berichtgeving door Distrifood. Volgens het vakmedium komen de bessen van het supermarktconcern nu uit een ander land, namelijk Peru.

In januari waarschuwde Albert Heijn dat kilozakken blauwe bessen uit het vriesvak besmet waren geraakt met hepatitis A. De supermarktketen had de producten teruggeroepen. Tientallen klanten meldden zich bij het RIVM met klachten. Ook belandde een aantal mensen in het ziekenhuis.

Bij een besmetting met hepatitis A kun je last krijgen van vermoeidheid, lichte koorts, pijn in de bovenbuik, misselijkheid, een gele huid of geel oogwit, colakleurige urine en stopverfkleurige ontlasting.

De besmette zakken kwamen uit Polen. Op de kilozakken die nu bij AH in de diepvries liggen, staat dat de blauwe bessen uit Peru komen. Dit is te zien op een foto gemaakt door Distrifood. De woordvoerster kan dit echter niet bevestigen. In verpakkingen met ook andere soorten fruit kunnen nog wel blauwe bessen uit Polen zitten.

Hart van Nederland/ANP