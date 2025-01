Albert Heijn krijgt twintig meldingen van zieke mensen na eten blauwe bessen

Bij Albert Heijn hebben zich woensdag zeker twintig mensen gemeld die ziek zijn geworden na het eten van blauwe bessen. Dinsdag waarschuwde de supermarktketen dat de inhoud van kilozakken uit de diepvries mogelijk besmet zijn met hepatitis A. Een klant heeft ook een schadeclaim ingediend.

Het RIVM kwam dinsdag met de mededeling dat er zeker twaalf vastgestelde besmettingen zijn gemeld en dat twee personen in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. Het instituut denkt dat honderden mensen hepatitis A op hebben gelopen na het eten van de blauwe bessen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Dinsdagavond hadden al tien personen die ziek zijn geworden zich gemeld bij de supermarktketen. Nu is dat aantal dus opgelopen naar twintig. Welk bedrag er door de klant die een schadeclaim heeft ingediend is geëist, kan de Albert Heijn nog niet zeggen maar: "Alle meldingen die we krijgen nemen we met de grootste zorg in behandeling."

Vragen

De blauwe bessen met hepatitis A komen uit Polen. Het RIVM denkt dat de bessen mogelijk geïnfecteerd zijn geraakt door een besmette medewerker. Albert Heijn zegt nog te onderzoeken hoe de besmetting precies heeft kunnen gebeuren. Zolang daar nog geen duidelijkheid over is, blijven de kilozakken uit de schappen.

Er zijn 2000 vragen van klanten bij de Zaandamse supermarktonderneming binnengekomen over het diepgevroren fruit. Daar zaten vragen tussen over het terugbrengen van de zakken en over de teruggave van het aankoopbedrag.Bessen die deel uitmaken van een mix met andere vruchten zijn niet besmet, meldde de winkelketen eerder. Zij komen van een andere leverancier.

Hart van Nederland/ANP