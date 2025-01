Nu ook in België zieken door hepatitis-bessen Albert Heijn

Ook bij onze zuiderburen komen klachten binnen van mensen die ziek zijn geworden van de met hepatitis A-besmette blauwe bessen van Albert Heijn. Het Vlaamse Departement Zorg vermoedt dat het gaat om vier Belgen die klachten ervaren. Alle vier hadden zij de bessen regelmatig en veel gegeten.

De eerste dag nadat de blauwe bessen teruggeroepen zijn, meldden veel slachtoffers zich bij het RIVM (zie video).

Albert Heijn in België

Albert Heijn heeft tachtig vestigingen in België. De besmette zakken met blauwe bessen waren ook daar te koop. In Nederland zijn twee mensen met klachten in het ziekenhuis beland. Volgens het RIVM zijn er twaalf meldingen van zieken in Nederland door het virus, maar er wordt rekening gehouden met honderden besmettingen.

ANP