Blijdschap om goedgekeurd coronavaccin: 'Belangrijke stap voor Europa'

“Ik ben ontzettend blij,” zegt de voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) Ton de Boer. Dat is hij uiteraard over het goede nieuws rond de toelating van het eerste vaccin tegen corona door medicijnwaakhond EMA. Het CBG is aangesloten bij die organisatie. Vlak na de persconferentie heeft Hart van Nederland een gesprek met de voorman.

“Het is een heel belangrijke stap voor Europa dat er nu voor het eerst een vaccin is dat Covid-19 kan bestrijden. Zóveel mensen worden er ziek van. Of overlijden,” aldus De Boer. Angst dat het vaccin geen goedkeuring zou krijgen had hij niet. “Je kijkt al mee bij een beoordelingsproces. We hebben al gezien dat Engeland en Amerika, met een soort noodgebruik, het hebben goedgekeurd. Ik had geen heel grote zorgen dat het mis zou gaan.”

Effectief vaccin

De Boer stelt dat er goed is gekeken naar de eventuele bijwerkingen van de prik en de werking onder verschillende (sub-)groepen. Onder al die groepen schijnt het vaccin dezelfde uitwerking te hebben. Dat het middel in sommige landen al in gebruik is, heeft bij het CBG niet gezorgd voor extra druk. “Iedereen weet wat hij moet doen. En dat is het goed beoordelen.”

De Boer benoemt ook nog even de effectiviteit van het vaccin. “95 procent? Dat is een heel hoog percentage! Bij de griepprik is het veertig tot zestig procent. Dan heb je een gevoel: het is een heel werkzaam vaccin.”

Winst versus lange termijn

Maar hoe zit het dan op de lange termijn? Wat weten we dán over de effectiviteit en de bijwerkingen? De Boer wil die onzekerheid graag wegnemen. “De bijwerkingen die we zien, zijn de bijwerkingen die je verwacht. Je roept een afweerreactie af in het lichaam. Dan verwacht je dat je wat pijn hebt op de prikplek. Hoofdpijn, koude rillingen, verhoging, spierpijn, alles wat hoort bij een afweerreactie.”

Volgens de CBG-voorman is het niet duidelijk hoe lang het vaccin actief is. Herhaald vaccineren is een mogelijkheid, maar daar durft het college nog geen zekerheid in te geven. Het onderzoek naar de effecten op lange termijn en bij eventueel herhaald vaccineren is nog gaande. “Er is theoretisch een kans dat er op lange termijn wat gebeurt, maar dat wordt goed gemonitord. Maar als je kijkt naar wat het vaccin aan werkzaamheid heeft, dat het doden voorkomt en voorkomt dat mensen in het ziekenhuis terecht komen. Dat is een heel belangrijke winst.”

Maatregelen opheffen?

De Boer denkt dat de vaccinatiebereidheid omhoog zal gaan. Het CBG zal op een simpel en duidelijk A4’tje de details over het vaccin uit gaan leggen aan wie nog twijfels heeft. Als Hart van Nederland hem de vraag voorlegt of een prik halal is (geschikt voor gelovige moslims), dan weet hij met enige zekerheid te stellen dat dat inderdaad zo is: “Voor zover ik weet zitten er geen dierlijke componenten in. Het moet geen probleem zijn.”

Kunnen nu de coronamaatregelen die ingesteld zijn door de overheid, overboord? Nee, dat denkt De Boer niet: “Ik moet dan toch mensen een beetje teleurstellen.” Niet te snel althans, en sowieso stap voor stap. Belangrijke graadmeters zijn voor hem het aantal ziekenhuisopnames en de druk op de zorg.

Het middel zorgt er volgens hem voor dat mensen niet ziek zullen worden, maar eventueel nog wel besmettelijk zijn. “Het kan zijn dat iemand de ziekte niet krijgt, maar toch het virus in zich heeft en ook een ander kan besmetten. Waardoor je dus het risico loopt dat die dus toch de ziekte kunnen krijgen.”