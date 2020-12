Bijna 2000 coronabesmettingen minder gemeld, laagste aantal in vijf dagen

Bij het RIVM zijn in de afgelopen dag 11.212 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er bijna 2000 minder dan zondag. Tussen zaterdag- en zondagochtend ging het om 13.066 positieve tests, dat was een dagrecord.

De ruim 11.000 nieuwe besmettingen zijn in lijn met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, maar dus een stuk minder dan zondag.

Doden

Het aantal geregistreerde coronadoden steeg in het afgelopen dag met 31, een dag eerder waren dat er 32. Dat betekent niet dat deze mensen ook allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden, want deze cijfers komen soms met wat vertraging binnen. In totaal zijn in Nederland nu 10.519 mensen overleden aan het coronavirus.

Het RIVM merkt al weken dat het aantal besmettingen aan het oplopen is. Onderzoekers van het instituut telden de afgelopen zeven dagen zo’n 79.000 nieuwe coronagevallen, wat grofweg neerkomt op een gemiddelde van 11.000 per dag. De week daarvoor bedroeg het totale aantal coronagevallen nog ongeveer 58.000 en de week daarvoor bijna 41.000.

Uit de gemeente Amsterdam kwamen de meeste meldingen van nieuwe coronabesmettingen binnen, namelijk 343. Daarna volgen Den Haag (291), Rotterdam (269) en Almere (191).

Redactie/ANP