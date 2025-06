Ook lichaam Paul (83) gevonden na dagenlange vermissing in Frankrijk

Het lichaam van de vermiste Paul (83) Klapper uit Alphen aan den Rijn is donderdag gevonden in Frankrijk. Dat bevestigt Namens de Familie. Woensdag werd het lichaam van Pauls vrouw Gerda al gevonden. Het echtpaar verdween vorige week donderdag onderweg naar hun tweede huis in Planchez. Ze kwamen daar nooit aan. Na intensieve zoekacties van familieleden is nu duidelijk geworden dat ze het niet hebben overleefd.

Nederlanders in Frankrijk spraken eerder deze week al hun zorgen uit over het vermiste echtpaar, zo is te zien in bovenstaande video.

Donderdagavond werden Paul en Gerda nog gezien bij een pizzeria in Charleroi, waar ze aangaven dat hun telefoons niet werkten. Daarna volgden nog enkele pintransacties en een tolbetaling in Zuid-Frankrijk. Extra zorgelijk was dat Paul zonder zijn diabetesmedicatie was vertrokken en Gerda slecht ter been was na een knieoperatie. Ook thuis in Alphen lieten ze alles onaangeroerd achter, iets wat helemaal niet bij hen paste.

De familie trok zelf naar Frankrijk om hun spoor te volgen. Waar en onder welke omstandigheden het echtpaar precies is gevonden, is nog niet naar buiten gebracht. "Er is voldoende aanleiding om te denken dat het ze gewoon overkomen is", aldus een woordvoerder van Namens de Familie.

Volgens het rechercheteam van de politie in Den Haag is er op dit moment geen aanwijzing dat er sprake is van een misdrijf. De Franse politie is nog druk bezig met het onderzoek.

Erg aangeslagen

De familie laat weten erg aangeslagen te zijn door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Het verlies van hun (schoon)moeder en oma zorgt voor veel verdriet. Ze voelen zich gesteund door elkaar en door de vele steunbetuigingen die ze ontvangen.