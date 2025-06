Lichaam vermiste Gerda (80) gevonden in Frankrijk, Paul (83) nog zoek

Het lichaam van de 80-jarige Gerda Klapper, die samen met haar man al dagen vermist was in Frankrijk, is woensdag gevonden door de autoriteiten. Dat meldt Namens de Familie, onderdeel van Slachtofferhulp Nederland, in een verklaring. Naar Paul Klapper (83) wordt nog altijd met man en macht gezocht door de Franse politie.

De familie laat weten erg aangeslagen te zijn door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Het verlies van hun (schoon)moeder en oma zorgt voor veel verdriet. Ze voelen zich gesteund door elkaar en door de vele steunbetuigingen die ze ontvangen. Ondertussen maken ze zich nog grote zorgen over hun (schoon)vader en opa.

Nederlanders in Frankrijk spraken eerder deze week al hun zorgen uit over het vermiste echtpaar, zo is te zien in bovenstaande video.

Voor de familie heeft de zoektocht naar Paul nu de hoogste prioriteit. Ze wil de Franse en Nederlandse politie alle ruimte geven voor hun onderzoek. Waar het lichaam van Gerda is gevonden, is niet bekendgemaakt. De Nederlandse politie doet samen met de Franse opsporingsdiensten onderzoek naar de vermissing. Volgens het rechercheteam van de politie in Den Haag is er op dit moment geen aanwijzing dat er sprake is van een misdrijf.

Route

Paul en Gerda vertrokken vorige week donderdag vanuit hun woonplaats Alphen aan den Rijn in hun witte Peugeot 2008 richting hun tweede huis in het Franse Planchez, maar daar zijn ze nooit aangekomen.

Die avond is het echtpaar nog gezien bij een pizzeria in het Belgische Charleroi. Even later werd er nog gepind bij een tankstation in Rethel, Frankrijk. Vrijdagochtend volgde een betaling bij een bakker in het Franse Saint-Dizier. Tot zover lijkt de route logisch, met begrijpelijke tussenstops en betalingen.

Maar opvallend is een betaling die in Orange is gedaan, een plaats in het diepe zuiden van Frankrijk, bijna bij de kust. Dat is 400 kilometer ten zuiden van de vakantiewoning van het stel, die in Midden-Frankrijk te vinden is. Daar zijn ze echter nooit meer aangekomen.