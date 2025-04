Verzorgers reageren op terugkomst ontvoerde kinderen uit Dalfsen: 'Opgelucht'

De verzorgers van het meisje en jongetje die maandagavond uit het Overijsselse Dalfsen werden ontvoerd, laten weten "opgelucht" te zijn dat de kinderen weer veilig zijn teruggevonden. Dat meldt de organisatie Namens de Familie in een verklaring. De kinderen werden in de nacht van maandag op dinsdag in België teruggevonden.

De biologische ouders waren bij de kinderen op het moment dat ze werden teruggevonden. Ze zijn aangehouden omdat ze worden verdacht van het onttrekken van de twee aan het wettelijk gezag. De politie sloeg groot alarm en gaf eerder een Amber Alert uit, omdat er serieuze zorgen waren over het welzijn van de kinderen.

Verzorgers

Of de kinderen in een pleeggezin woonden, wil de politie niet bevestigen. Ook de school van de kinderen wil niet reageren. In de verklaring spreekt Namens de Familie uitsluitend over "verzorgers". Zij bedanken iedereen die heeft meegeholpen bij de zoektocht.

De verzorgers en de kinderen willen de gebeurtenis in alle rust kunnen verwerken, aldus Namens de Familie.

ANP