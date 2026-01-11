Oplettende buurtbewoner zag vermist meisje (10) in Rotterdams huis, man aangehouden

De politie is zondagochtend door een oplettende buurtbewoner op het spoor gekomen van het 10-jarige meisje uit Rotterdam voor wie een Amber Alert was uitgegeven. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. Het meisje werd aangetroffen in een woning aan de Blekerslaan in Rotterdam-Zuid. Zij is levend gevonden, door ambulancepersoneel nagekeken en verkeert volgens de politie in goede gezondheid. Inmiddels is zij herenigd met haar ouders.

"We zijn gebeld door een oplettende buurtbewoner die het meisje zag zitten in een woning in Rotterdam-Zuid", vertelt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. Agenten gingen direct naar het adres en troffen het meisje daar aan.

De woning waar het meisje werd gevonden, ligt niet op de route die zij normaal zou afleggen. "Het huis ligt niet op de route die ze zou afleggen van haar huis naar de winkel van haar ouders. We zijn aan het onderzoeken wat er precies gebeurd is", aldus de politiewoordvoerder.

Onderzoek in woning

Rond 09.51 uur werd een ambulance gealarmeerd. In en rond de woning is de recherche gestart met sporenonderzoek. De woning is verzegeld. Ook een geparkeerde auto in de buurt is doorzocht.

Daarbij is ook een aanhouding verricht. Volgens de politie wordt hij verdacht van het onttrekken aan het bevoegd gezag. De man zou het meisje onderdak hebben geboden, maar geen melding hebben gedaan bij de politie terwijl het meisje als vermist stond geregistreerd. Ook zou ze daar de nacht hebben doorgebracht.

"Op een moment dat een minderjarig persoon vermist is, hoor je de politie te bellen zodat wij ons over die persoon kunnen ontfermen", zegt de woordvoerder. Of het om een bekende van het meisje gaat, is nog niet duidelijk.

De politie benadrukt dat het onderzoek nog loopt en dat met alle betrokkenen wordt gesproken.