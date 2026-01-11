Amber Alert voor vermiste Wendy (10), laatst gezien in Rotterdam

Vermissing
Vandaag, 05:58 - Update: 57 minuten geleden
De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een vermist kind. Het gaat om de 10-jarige Wendy uit Rotterdam.
Het meisje is voor het laatst gezien zaterdagmiddag rond 13.00 uur, toen ze haar woning aan de Paul Krugerstraat verliet. Ze zou naar een winkel aan de Hilledijk gaan, maar is daar niet aangekomen, zegt de politie.
Wendy heeft een donkere huidskleur
Zwart haar in dreads
Ze is ongeveer 1.30 meter lang
Normaal postuur
Ze draagt een zwarte jas, paarse hoodie, zwarte broek en zwart met bruine laarsjes
In het Amber Alert is een signalement van het meisje verspreid. Een Amber Alert wordt uitgegeven wanneer sprake is van een vermist minderjarig kind dat mogelijk in levensgevaar verkeert.
Dit moet je doen als iemand vermist is geraakt:
