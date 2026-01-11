Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Amber Alert voor vermiste Wendy (10), laatst gezien in Rotterdam

Vermissing

Vandaag, 05:58 - Update: 57 minuten geleden

Link gekopieerd

De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een vermist kind. Het gaat om de 10-jarige Wendy uit Rotterdam.

Het meisje is voor het laatst gezien zaterdagmiddag rond 13.00 uur, toen ze haar woning aan de Paul Krugerstraat verliet. Ze zou naar een winkel aan de Hilledijk gaan, maar is daar niet aangekomen, zegt de politie.

Signalement

  • Wendy heeft een donkere huidskleur

  • Zwart haar in dreads

  • Ze is ongeveer 1.30 meter lang

  • Normaal postuur

  • Ze draagt een zwarte jas, paarse hoodie, zwarte broek en zwart met bruine laarsjes

In het Amber Alert is een signalement van het meisje verspreid. Een Amber Alert wordt uitgegeven wanneer sprake is van een vermist minderjarig kind dat mogelijk in levensgevaar verkeert.

Dit moet je doen als iemand vermist is geraakt:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.