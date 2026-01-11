Vermist meisje (10) uit Rotterdam na Amber Alert in goede gezondheid gevonden

Het 10-jarige meisje uit Rotterdam voor wie in de nacht van zaterdag op zondag een Amber Alert was uitgegeven, is gevonden in goede gezondheid. Dat bevestigt de politie. Het meisje werd sinds zaterdagmiddag vermist, wat leidde tot grote zorgen bij haar familie en de hulpdiensten.

Het meisje wordt uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel, en daarna zo snel mogelijk herenigd met haar familie.

De politie had eerder laten weten dat sprake was van een zorgelijke vermissing. Het meisje was rond 13.00 uur vertrokken voor een korte, vaste route naar de supermarkt van haar ouders, maar kwam daar nooit aan. Omdat zij geen telefoon bij zich had en het koud was, werd de zaak snel opgeschaald en werd een Amber Alert verspreid. De oproep om uit te kijken naar het meisje leidde tot veel aandacht in het hele land.

Later meer.