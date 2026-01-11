'Vreemde situatie' bij vermissing Wendy (10), politie sluit ontvoering niet uit

De politie maakt zich grote zorgen om de vermissing van de 10-jarige Wendy uit Rotterdam. Het meisje wordt sinds zaterdagmiddag vermist en voor haar is een Amber Alert uitgegeven. Volgens de politie zijn er meerdere redenen waarom de situatie als ernstig wordt gezien.

Wendy werd voor het laatst gezien toen ze haar woning aan de Paul Krugerstraat verliet. Ze zou een korte, dagelijkse route lopen naar de supermarkt van haar ouders aan de Hilledijk, maar daar is ze nooit aangekomen. Haar ouders zijn direct gaan zoeken en hebben alarm geslagen bij de politie toen ze haar niet konden vinden, zegt de politie. Zij schaalden meteen op.

Ze is voor het laatst gezien zaterdagmiddag rond 13.00 uur, toen ze haar woning aan de Paul Krugerstraat verliet. Ze zou naar een winkel aan de Hilledijk gaan, maar is daar niet aangekomen, zegt de politie.

Anna Wolff van de politie Rotterdam legt uit waarom de onrust groot is. "Onze zorgen zijn zo groot omdat het meisje geen telefoon bij zich heeft waarop we haar zouden kunnen bereiken", zegt zij tegen Hart van Nederland. Ook de omstandigheden baren zorgen. "De familie was thuis en ze zou naar de winkel van haar ouders gaan en is daar nooit aangekomen. Dus het is natuurlijk een vreemde situatie."

Beeld: Politie / Amber Alert

'Ontvoering is één van de scenario's'

Volgens Wolff wordt rekening gehouden met meerdere scenario's. "Ontvoering is één van de scenario's waar we op dit moment echt rekening mee houden." De politie zoekt niet alleen in de directe omgeving, maar ook daarbuiten. "Het blijft natuurlijk een vreemde situatie dat zij een route loopt die ze dagelijks loopt en uiteindelijk niet aankomt op de bestemming."

Daarbij speelt ook het weer een rol. "Het is hartstikke koud op dit moment en het gaat om een meisje van 10 jaar. Waar is ze dan naartoe? Waar zou ze moeten zijn?" Het meisje spreekt gebrekkig Nederlands, omdat ze nog niet zo lang in Nederland is. Ze spreekt wel goed Engels. Wendy komt volgens de politie uit een liefdevol gezin. "Op dit moment maken zij zich enorme zorgen en wij natuurlijk ook."

Signalement Wendy heeft een donkere huidskleur

Zwart haar in dreads

Ze is ongeveer 1.30 meter lang

Normaal postuur

Ze draagt een zwarte jas, paarse hoodie, zwarte broek en zwart met bruine laarsjes

De politie roept iedereen op om uit te kijken naar het meisje. Wie Wendy ziet, moet direct 112 bellen. Informatie kan ook worden doorgegeven via de opsporingstiplijn.