Onderzoek in woning waar vermist meisje (10) werd gevonden

De politie doet zondagochtend onderzoek in een woning aan de Blekerslaan in Rotterdam, nadat daar het 10-jarige meisje is aangetroffen dat sinds zaterdagmiddag werd vermist. Voor het meisje was een Amber Alert uitgegeven. Zij is levend gevonden en door ambulancepersoneel nagekeken. Volgens de politie verkeert zij in goede gezondheid en wordt zij zo snel mogelijk herenigd met haar ouders.

Rond 09.51 uur werd een ambulance gealarmeerd. In en rond de woning is de recherche gestart met sporenonderzoek, meldt een correspondent ter plaatse. De woning is verzegeld. Ook een geparkeerde auto in de buurt is doorzocht. Een hond die in de woning aanwezig was, zou door de dierenambulance zijn meegenomen.