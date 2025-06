Vermiste jongen (13) uit Eindhoven na 5 maanden gevonden

De 13-jarige jongen uit Eindhoven die sinds 14 januari vermist werd, is weer terecht. Maandagavond meldde hij zich bij een getuige die daarop de politie inschakelde. De jongen lijkt in goede gezondheid te zijn, maar de politie weet niet waar hij al die tijd is geweest.

Rond de vermissing hield de politie donderdag een 50-jarige man en een 40-jarige vrouw "uit de directe kring" van de jongen aan. Zij zitten nog vast. Het leidde niet tot het vinden van de Eindhovenaar.

ANP