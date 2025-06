Boosheid om leugens in zoektocht Jeffrey en Emma: 'Geeft betrokkenen valse hoop'

De intensieve zoektocht naar de vermiste kinderen Emma (8) en Jeffrey (10) uit het Groningse Beerta is bemoeilijkt door verschillende leugens die online zijn verspreid. Terwijl hulpdiensten dag en nacht bezig waren om de kinderen te vinden, doken er op sociale media valse berichten op die het politieonderzoek flink in de war schopten. Dat meldt De Telegraaf.

Emma en Jeffrey verdwenen op zaterdag 17 mei samen met hun vader Klaas Bijl. Drie dagen later werden ze dood teruggevonden in een auto te water bij Winschoten. Bijl had zijn voertuig al op de dag van de verdwijning het water in gereden. In de tussentijd was een Amber Alert uitgegeven en kwam een stroom van tips binnen, waarvan sommige bewust misleidend bleken.

Vals account

Op Facebook verscheen zelfs een vals account van Bijl, waarop werd gesuggereerd dat hij met zijn kinderen in België verbleef. Ook beweerde een dorpsgenoot dat hij Bijl nog had gesproken ná de vermissing en dat het goed ging met de kinderen. Later bleek dat de vader zichzelf en zijn kinderen op dat tijdstip al om het leven had gebracht.

Izanne de Wit, landelijk coördinator vermissingen bij de politie, geeft aan er echt boos over te zijn: "Het geeft betrokkenen valse hoop en leidt de aandacht van echte sporen af. Alles wat binnenkomt moeten we checken. Tijd die we hard nodig hebben om het echte spoor te volgen."