Nog steeds geen enkel spoor van in Spanje vermiste Diana (49)

De politie heeft dinsdag informatie gedeeld over de vermiste Diana Birza. De 49-jarige vrouw uit Groningen raakte al op 7 september vermist in Spanje. Omdat ze nog steeds niet is gevonden, brengt de politie haar vermissing nu ook in Nederland onder de aandacht.

"Er is daar veel onderzoek geweest, maar dat heeft nog niet het resultaat opgeleverd waar we op hoopten. We hopen dat we toch nog iemand kunnen spreken die meer informatie heeft," laat een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland weten.

In bovenstaande video leggen we je uit wat je moet doen als iemand die jij kent vermist raakt.

Diana was op vakantie in Spanje en verbleef op het Canarische eiland La Gomera. Het was de bedoeling dat ze op 13 september weer terug naar Nederland zou reizen, maar sinds 7 september heeft niemand meer iets van haar gehoord. De Spaanse politie heeft uitgebreid naar de vrouw gezocht. Ook familie en vrienden reisden, samen met Stichting SIGNI zoekhonden, naar La Gomera om haar te zoeken.

De omgeving van Diana gaf eerder aan dat ze psychische problemen had, die in Spanje alleen maar erger leken te worden.

De vermiste Diana Birza (49). Beeld: politie

De vermiste Diana. Beeld: Ex-vriend Jasper

Onvoorbereid

Of Diana misschien in Nederland is, kan de politie niet bevestigen. "We weten het niet. Daar zijn geen signalen voor, maar we houden alle opties open." Jasper, de ex-vriend van Diana, is daar echter zeker over: "Ze is nog in Spanje. Ze had daar nooit weg kunnen komen. Haar paspoort lag nog in het appartement, en ze had geen kleren meegenomen. Als ze is weggegaan, heeft ze dat heel onvoorbereid gedaan. Dat kan niet."

Hij en de familie en vrienden van Diana hebben de zoektocht nog niet opgegeven. "Tussen kerst en oud en nieuw gaat een jongen van SIGNI nog zoeken, ergens daar waar nog niet gezocht is. En iemand van Missing Persons Tenerife, een bergbeklimmer, zoekt ook nog bijna ieder weekend."

De Nederlandse politie zet de zoektocht nu ook hier voort. "We komen graag in contact met mensen die Diana de afgelopen periode nog hebben gezien, gesproken of meer informatie hebben over waar zij zou kunnen zijn," meldt de politie.