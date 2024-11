Lichaam vermiste Ronny (41) uit Enschede gevonden in IJssel bij Wijhe

Het lichaam dat de politie dinsdagochtend uit de IJssel heeft gehaald, is van de al maanden vermiste Ronny Jagai (41) uit Enschede. De politie bevestigt dat het om een 41-jarige man uit Enschede gaat. Zijn familie laat dinsdagavond op Facebook weten dat het om Ronny gaat.

Ronny was al sinds 12 augustus vermist. Die dag vertrok hij van zijn vakantiebestemming waar hij met familie was om een pakje sigaretten te gaan halen, zei hij, maar zijn familie zag hem daarna niet meer terug.

De politie vond de auto waar het lichaam van Ronny inzat uiteindelijk in de IJssel bij Wijhe, ter hoogte van de Veerweg. Dat is iets meer dan een uur rijden van de plek waar de man verdween, in het Drentse Ees.

Wat er precies met Ronny gebeurd is, kan de politie op dit moment niet zeggen.

In de video hierboven zie je het verhaal dat de broer van Ronny eerder bij ons deed.

Onder het Facebookbericht van Ronny's familie regent het emotionele reacties en condoleances. Ook tijdens zijn vermissing waren veel mensen betrokken bij de zoektocht. Zo hielpen een paar weken na zijn vermissing bijna vijftig vrijwilligers met de zoektocht naar Ronny.