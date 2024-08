Grote groep speurt naar al bijna twee weken vermiste Ronny

Er is nog altijd geen enkel spoor van de vermiste 41-jarige Ronny Jagai uit Enschede. Een groep van bijna vijftig vrijwilligers heeft zondag naar hem gezocht, het is nog niet bekend of dat iets heeft opgeleverd. Er is gespeurd in de omgeving van het Drentse Ees, de plek waar hij verdween.

Dat schrijft de regionale omroep RTV Drenthe. Ronny is nu al sinds 12 augustus vermist. Hij ging op die dag weg van zijn vakantiebestemming, een Landal-park waar hij met familie was. Hij zei een pakje sigaretten te willen gaan halen. Van die tocht keerde hij nooit terug. Wel is hij die dag in het eveneens Drentse Dalen nog aangehouden door agenten, maar daarna verdween hij van de radar.

De broer van Ronny, Damiën, maakt zich enorme zorgen. Dat vertelde hij eerder al tegen Hart van Nederland. Zijn aangrijpende verhaal zie je in de video bovenaan deze pagina.

Ondersteuning

Bij de zoektocht hadden de vrijwilligers zondagmiddag extra aandacht voor bossen, velden en afgelegen wegen. Mogelijk is Ronny daar langsgekomen. SAR Nederland heeft de groep speurders ondersteund bij hun actie.

Ronny's echte naam is eigenlijk Dewkoemar. Maar in de dagelijkse omgang noemde iedereen hem dus Ronny. Hij is 169 cm lang, heeft kort donker haar en draagt tatoeages op zijn nek, armen en handen. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte zwembroek, een donkergroen T-shirt en donkere slippers. Hij verplaatst zich mogelijk in een zwarte Volkswagen Golf.