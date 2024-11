Protestactie bij NOS-gebouw in Hilversum voorbij, niemand aangehouden

De ingang van het NOS-gebouw in Hilversum is dinsdagochtend geblokkeerd door demonstranten van Extinction Rebellion. De actievoerders verwijten de NOS "genocide" in Gaza te "legitimeren met neutraal taalgebruik". Inmiddels is het protest ten einde.

De NOS liet weten dat er inderdaad een actie was bij de ingang van het gebouw. Mensen konden wel via andere ingangen naar binnen. De politie zei ook aanwezig te zijn bij het protest.

Het protest is gestopt rond half 12 dinsdagochtend. Er is niemand aangehouden, meldt de politie. "De betogers zijn na een gesprek met aanwezige agenten vertrokken", zegt een politiewoordvoerder.

Het nieuws volgen? Jobb (27) scrolt verder bij conflicten en rampen, allemaal voor zijn eigen gezondheid. Bekijk zijn verhaal in de video hieronder:

0:47 Jobb kijkt liever het nieuws niet, of met mate

Woordkeuze

"De termen "oorlog" en "conflict" impliceren een strijd tussen twee militaire staten. Gaza is geen onafhankelijke staat, maar wordt door Israël bezet. NOS blijft het woordgebruik van de bezettende macht overnemen", geeft XR als voorbeeld.

Giselle van Cann, hoofdredacteur NOS Nieuws, meldt dat de omroep "altijd graag met iedereen in gesprek" gaat over "onze journalistieke keuzes of ons woordgebruik". Maar deze actie van XR is volgens haar "niet de manier". "Onaanvaardbaar" vindt Van Cann de blokkade en dat "collega's zich onveilig voelen".

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP