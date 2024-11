Vader feliciteert vermiste dochter Tessa in emotionele video in de hoop dat ze gevonden wordt

Het is maandag 25 november de verjaardag van de vermiste Tessa Patschull. Ze wordt dan vier jaar oud en haar vader is nog altijd op zoek naar. Om aandacht te vragen voor de vermissing toont de politie een video op social media waarin vader Evert Hooijkamp zijn dochter feliciteert en hoe moeilijk hij het vindt dat er nog geen spoor is.

"Lieve Tessa, gefeliciteerd met je verjaardag", zegt vader Evert Hooijkamp in de video. Tessa wordt maandag vier jaar oud, maar viert dit niet met haar vader. Ze is namelijk sinds 19 april 2024 vermist. De politie vermoedt dat ze door haar moeder is meegenomen naar het buiteland.

Voogdij verliezen

De ouders van Tessa gingen twee jaar geleden uit elkaar. De aanleiding daarvoor was volgens vader Evert Hooijkamp dat de twee het niet eens werden over hoe ze de zorg voor hun dochter wilden verdelen. Na een bezoek aan de rechter hield de moeder van het meisje zich niet aan de besluiten. "Daardoor dreigde zij Tessa te verliezen en is ze gevlucht", zegt vader Evert tegen Hart van Nederland. Inmiddels heeft de vader volledige voogdij over zijn dochter.

Sinds Tessa en haar moeder van de aardbodem verdwenen lijken, is hij hier onafgebroken mee bezig en zet hij alles op alles om zijn dochter te vinden: "Ik mis Tessa iedere dag en richting haar verjaardag nog meer." De politie vermoedt dat Tessa en haar moeder zich in de omgeving Hamburg bevinden. De moeder van Tessa heeft een Duitse nationaliteit en haar familie woont in de omgeving van Hamburg. Daarom wordt de video met de emotionele boodschap in het Duits getoond aan de mensen uit die omgeving.

Vader Evert hoopt dat de video en alle aandacht eromheen bijdraagt aan het vinden van Tessa. "Ik kan niet wachten haar weer in mijn armen te sluiten.".