Dave (39) uit Geleen wéér vermist na opname in ziekenhuis

Vermissing

Vandaag, 09:55

De man die vorige week donderdag vermist raakte in Geleen en dinsdag werd teruggevonden in Lottum, is opnieuw vermist. Hij verbleef in het Zuyderland ziekenhuis in Sittard-Geleen, maar sinds donderdagavond ontbreekt elk spoor van de 39-jarige Dave. Dat meldt De Limburger.

Donderdagavond werd een opsporingsbericht verspreid via Burgernet. Een woordvoerder van de familie bevestigt tegenover L1 Nieuws dat het inderdaad om Dave gaat, die eerder ook al vermist was. Hij zou in het Zuyderland ziekenhuis op een gesloten afdeling hebben gezeten, maar is sinds donderdagavond elf uur spoorloos verdwenen. Waarom Dave opnieuw is weggelopen, wil de woordvoerder niet zeggen.

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
