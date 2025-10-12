Dave (39) uit Geleen al dagen vermist: politie maakt zich grote zorgen

De 39-jarige Dave uit Geleen is sinds donderdag spoorloos. Hij werd die middag rond 16.00 uur voor het laatst gezien op de Jos Klijnenlaan in Geleen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Zijn familie en de politie maken zich grote zorgen.

Dave vertrok die middag in een witte Opel Vivaro bestelbus met het kenteken VVN-81-X. Hij reed weg in onbekende richting en is sindsdien niet meer gezien.

Wat moet je doen bij een vermissing? In onderstaande video leggen we het je uit:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Signalement

Hij is 2,04 meter lang, heeft een slank postuur, kort bruin haar en bruine ogen. Op de dag van zijn verdwijning droeg hij een zilverkleurige bril, een zwarte spijkerbroek, een licht shirt en een blauwe korte jas.

Heb jij Dave na donderdag 9 oktober nog gezien? Of heb je informatie over zijn verblijfplaats of over de bestelbus waarmee hij vertrok? De politie vraagt dringend om contact op te nemen. Dit kan via het tipformulier op politie.nl of via 0800-6070. Anoniem melden kan via 0800-7000.