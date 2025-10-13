Groot buurtonderzoek naar vermiste Dave (39): 'Het is een nachtmerrie'

De politie is maandag een groot buurtonderzoek gestart in het Limburgse Lottum naar de vermiste Dave (39) uit Geleen. Zondagavond werd zijn bus daar aangetroffen. De man is sinds donderdag vermist en nog altijd niet gevonden. "Het is een nachtmerrie", aldus zijn moeder.

Een groep van ongeveer vijftig vrijwilligers van het Veteranen Search Team keert Lottum maandag binnenstebuiten in de hoop een spoor van de vermiste Dave te vinden. “Het is een vrij ingewikkelde zaak, maar we doen er alles aan om hem te vinden”, zegt coördinator Alex Daemen. Waarom de zaak ingewikkeld is, kan hij niet zeggen.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Eerder werd er al gezocht in zijn woonplaats Geleen, maar dat leverde niets op. Wel vond de politie zaterdagavond zijn bus in Lottum, zo'n 80 kilometer verderop. Op camerabeelden zag zijn moeder Dave zaterdagnacht uitstappen in het dorp. Waarom hij uitgerekend daar heen reed, is een raadsel.

"Ik vraag me af hoe hij in godsnaam in Lottum terecht is gekomen. Vrienden van hem hebben ook geen idee", zegt zijn moeder. Maandagavond komt er waarschijnlijk nog een ander team zoeken met honden. "Je doet als moeder alles om je kind te vinden. Het is een nachtmerrie, ik slaap niet meer."

Signalement

Dave is 2,04 meter lang, heeft een slank postuur, kort bruin haar en bruine ogen. Op de dag van zijn verdwijning droeg hij een zilverkleurige bril, een zwarte spijkerbroek, een licht shirt en een blauwe korte jas.

39 jaar

Postuur: slank

Lengte: 2.04 m

Haarkleur: kort bruin haar

Oogkleur: bruin

Kleding: strakke zwarte jeans, groene trui met grote col om de nek, donkergroene jas met capuchon, witte sportsokken en zwart-witte Nike Air Max-schoenen

Bril: zilverkleurige bril

Heb jij Dave na donderdag 9 oktober nog gezien? Of heb je informatie over zijn verblijfplaats of over de bestelbus waarmee hij vertrok? De politie vraagt dringend om contact op te nemen. Dit kan via het tipformulier op politie.nl of via 0800-6070. Anoniem melden kan via 0800-7000.