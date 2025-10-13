Bus van vermiste Dave (39) teruggevonden, 'Zag hem uitstappen en weglopen'

De bus van de vermiste Dave (39) uit Geleen is zondagnacht teruggevonden. Dat bevestigt de politie tegenover de regionale zender L1. Ook is volgens de moeder van Dave op camerabeelden gezien dat Dave de auto uitstapt. De man is sinds donderdag vermist en nog altijd niet gevonden.

"Ik heb camerabeelden gezien en zag Dave uitstappen en weglopen", schrijft de moeder van de vermiste Dave op Facebook. Van de vermiste man zelf ontbreekt nog ieder spoor. Donderdag werd hij rond 16.00 uur voor het laatst gezien op de Jos Klijnenlaan in Geleen. Zijn familie en de politie maken zich grote zorgen. De bus van Dave is teruggevonden in het Limburgse Lottum, zo'n tachtig kilometer van Geleen.

Eerder deed de moeder van Dave een emotionele oproep aan haar zoon. "Laat je moeder niet zo lang wachten", zei ze:

1:58 Moeder wanhopig over vermiste zoon Dave

De bus zou er ook al een tijd staan. De moeder van Dave schrijft dat ze hem op camerabeelden van afgelopen zaterdag om 01.00 uur 's nachts zag uitstappen. Eerder vertelde de moeder nog dat Dave niet zichzelf was toen hij spoorloos verdween. "Hij is in geestelijke verwardheid in de auto gestapt, ik ben dezelfde avond gaan zoeken", vertelde ze eerder. "Hij reageert nergens op, zijn telefoon staat uit."

Signalement

Dave is 2,04 meter lang, heeft een slank postuur, kort bruin haar en bruine ogen. Op de dag van zijn verdwijning droeg hij een zilverkleurige bril, een zwarte spijkerbroek, een licht shirt en een blauwe korte jas.

Heb jij Dave na donderdag 9 oktober nog gezien? Of heb je informatie over zijn verblijfplaats of over de bestelbus waarmee hij vertrok? De politie vraagt dringend om contact op te nemen. Dit kan via het tipformulier op politie.nl of via 0800-6070. Anoniem melden kan via 0800-7000.