Moeder vermiste Dave doet in tranen oproep: 'Kijk uit naar zijn busje'

Vermissing
Vandaag, 20:05 - Update: 3 uur geleden
"Dave schat, als je dit hoort: laat je moeder niet zo lang wachten. En mensen: kijk alsjeblieft uit naar zijn busje met Joy To Go' erop. De moeder van de 39-jarige Dave is wanhopig. Haar zoon is sinds donderdag spoorloos verdwenen. "Hij hangt heel erg aan mij en zou me nooit zo in de steek laten."
Dave is in onbekende richting weggereden in een witte bestelbus (Opel Vivaro) met kenteken VVN-81-X. Op de zijkant van de bus staat de bedrijfsnaam 'Selecta' en Joy To Go. Volgens Daves moeder zijn er maar twee van zulke busjes in Nederland.
De bus waar Dave mee vertrok donderdag:
Het busje waar de vermiste Dave mee vertrok - beeld: politie
"Hij is in geestelijke verwardheid in de auto gestapt, ik ben dezelfde avond gaan zoeken", vertelt Daves moeder bij een van de plekken waar de ingeschakelde Search and Rescue organisatie Nederland (SAR) zoekt. "Ze zoeken in de omgeving waar hij is gesignaleerd met zijn bus", aldus de geëmotioneerde moeder van Dave. "Hij reageert nergens op, zijn telefoon staat uit."
39 jaar
Postuur: slank
Lengte: 2.04 m
Haarkleur: kort bruin haar
Oogkleur: bruin
Kleding: strakke zwarte jeans, groene trui met grote col om de nek, donkergroene jas met capuchon, witte sportsokken en zwart-witte Nike Air Max-schoenen
Vervoersmiddel: witte bestelbus (Opel Vivaro) met kenteken VVN-81-X
Bril: zilverkleurige bril
Opvallend kenmerk: op de zijkant van de bestelbus staat bedrijfsnaam 'Selecta' en 'Joy To Go'
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.