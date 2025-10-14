Terug

Vermiste man (39) uit Geleen weer terecht

Vandaag, 08:50

De vermiste 39-jarige man uit Geleen is gevonden, laat de politie dinsdagochtend weten. De man werd sinds donderdag vermist en voor het laatst gezien in Lottum, waar zondagavond ook zijn bestelbus was aangetroffen.

Maandag werd nog grootschalig gezocht in het Limburgse dorp. Zo’n vijftig vrijwilligers van het Veteranen Search Team kamden het gebied uit, samen met de politie. Ook werd met speurhonden gezocht.

De politie bevestigt dat de zoektocht inmiddels is afgerond nu de man is gevonden. Over zijn toestand en de omstandigheden waaronder hij is aangetroffen, worden geen verdere details gedeeld.

De moeder van de man liet eerder weten dat de verdwijning voor de familie “een nachtmerrie” was.

