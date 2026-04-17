Sendric S. krijgt 14 jaar en tbs voor drievoudige moord in Rotterdam

De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag de 25-jarige Sendric S. veroordeeld tot 14 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor drie moorden in de Rotterdamse wijk IJsselmonde.

S. schoot in december 2024 en januari 2025 in minder dan twee weken tijd drie mannen dood op straat. De slachtoffers waren 58, 63 en 81 jaar oud. Hij zegt dat hij in opdracht van stemmen heeft gehandeld. "Alle drie slachtoffers liepen nietsvermoedend over straat. De moorden zijn zinloos en voor de nabestaanden nauwelijks te bevatten. Ze moeten hun geliefde voor altijd missen", zei de rechtbankvoorzitter.

Nabestaanden van de 81-jarige man vinden de gevangenisstraf voor schutter Sendric S. te laag. "Deze staat niet in verhouding tot het leed en verdriet dat de familie is aangedaan", zegt een woordvoerder namens de familie. "Tegelijkertijd hoopt de familie dat er geen hoger beroep komt, want ze hebben dit gehele proces als heel zwaar ervaren en hopen nu in alle rust hun verdriet te kunnen verwerken."

Geen schijn van kans

Volgens de rechtbank hadden de slachtoffers geen schijn van kans en werden zij willekeurig uitgekozen. Het vuurwapen dat S. gebruikte, had hij een dag voor de eerste moord aangeschaft.

S. is ook veroordeeld voor een steekpartij in juni 2024 in de Mauritsstraat in het centrum van Rotterdam, waarbij hij een 37-jarige man meermalen stak en levensbedreigend verwondde.

De dochter van een van de slachtoffers sprak S. begin deze maand toe in de rechtbank:

Verschilende stoornissen

De rechtbank oordeelt dat S. leed aan verschillende stoornissen, waaronder schizofrenie, en ook een verstandelijke beperking had. Daarnaast gebruikte hij veel cannabis. Die combinatie wordt door de rechtbank omschreven als een 'giftige cocktail'. Daardoor worden de feiten hem in sterk verminderde mate toegerekend.

Zonder die stoornissen zou een levenslange gevangenisstraf in beeld zijn geweest. Toch vindt de rechtbank alleen tbs niet passend, gezien de ernst van de feiten.

De moorden zorgden voor grote onrust en angst in de wijk IJsselmonde. Dat gevoel bleef volgens de rechtbank ook bestaan nadat de verdachte was opgepakt.

Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 20 jaar en tbs met dwangverpleging geëist.