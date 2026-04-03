Dochter van slachtoffer spreekt seriemoordenaar toe: 'Doet zoveel pijn'

Rechtszaak

3 apr 2026, 16:34

De dochter van een van de slachtoffers in de zaak tegen de 25-jarige Sendric S. droeg vrijdag een verklaring voor. In de verklaring richtte de dochter zich rechtstreeks tot de verdachte en hoopt zij dat Sendric S. beseft wat hij heeft aangericht.

"Wat het zo zwaar maakt, is dat het niet zomaar het lot was dat hem van ons heeft afgenomen, maar de keuze van een persoon. Daarom doet het zo veel pijn", aldus de dochter van de 63-jarige man die eind december is vermoord.

Stemmen

Eerder heeft S. verklaard dat hij in opdracht van stemmen in zijn hoofd de slachtoffers heeft vermoord. Gedragsdeskundigen hebben onder meer schizofrenie bij hem vastgesteld. De nabestaande laat in haar verklaring weten: "Drie families zijn stuk gegaan omdat jij besloot naar stemmen te luisteren".

S. heeft excuses aangeboden aan de dochter. "Mijn excuses voor mijn daden alstublieft, en het spijt mij heel erg", aldus de verdachte.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

