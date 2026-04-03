OM eist 20 jaar cel en tbs voor drievoudige moord in Rotterdam-IJsselmonde

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 25-jarige Sendric S. voor drie moorden in de Rotterdamse wijk IJsselmonde. S. heeft bekend dat hij in december 2024 en januari 2025 drie mannen afzonderlijk van elkaar op straat heeft doodgeschoten.

S. zegt dat hij werd gestuurd door stemmen in zijn hoofd, die hem opdroegen willekeurige mannen dood te schieten. Volgens het OM heeft hij daar wisselend over verklaard en is het 'onmogelijk' vast te stellen of hij geen weerstand kon bieden aan die opdrachten. Gedragsdeskundigen hebben vastgesteld dat hij onder meer aan schizofrenie lijdt en 'op zijn minst sterk verminderd toerekeningsvatbaar' is. Het OM neemt die conclusie over.

De geëiste straf geldt ook voor een steekpartij in juni 2024 in het centrum van Rotterdam, waarbij S. een man ernstig verwondde.

'Achtbaan van emoties'

"Wat er is gebeurd, is eigenlijk ongekend", aldus de officier van justitie. "De verdachte heeft in een periode van nog geen twee weken drie mensen vermoord en heeft één keer geprobeerd iemand met messteken te doden." Hij wees op "de achtbaan van emoties" waarin de nabestaanden zijn terechtgekomen. "Verdriet, rouw, frustratie, woede. Emoties die elkaar verdringen om voorrang. Zonder ook maar enige aanleiding is hun dierbare door geweld uit het leven gerukt. Het is een troosteloze, harde en onverbiddelijke realiteit. De pijn die de verdachte heeft veroorzaakt, het leed dat hij teweeg heeft gebracht, is zeer groot."

S. werd enkele uren na de derde moord, op 2 januari 2025, opgepakt in de woning van zijn vader, ook in IJsselmonde. Een volledige bekentenis deed hij pas na verschillende politieverhoren.