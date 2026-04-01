Weduwe van slachtoffer confronteert Sendric S.: 'Mijn Bram uit het leven gerukt'

Een van de nabestaanden van het 81-jarige slachtoffer, van wie de 25-jarige Sendric S. wordt verdacht dat hij hem dood heeft geschoten, heeft in de rechtbank gebruikgemaakt van haar spreekrecht. "Jij hebt mijn Bram op klaarlichte dag zonder enige reden uit het leven gerukt, op laffe wijze", zei de vrouw in de rechtbank.

Voor zich had ze een foto van haar overleden man neergezet, met haar dochters naast haar. De verdachte reageerde kort: "Het spijt me, mevrouw, ik begrijp uw verhaal."

Bram (81) werd op 2 januari neergeschoten door S. Eerder op de dag verklaarde de verdachte dat hij stemmen hoorde die hem opdroegen om willekeurig mensen te doden. Bij de moord op Bram zeiden de stemmen dat hij geld zou krijgen.

0:39 Verdachte moorden Rotterdam: ik schoot in opdracht van stemmen

'Nog midden in het leven'

Volgens de weduwe was haar man nog volop actief. "Hij stond nog midden in het leven", vertelde ze. De man ging op de dag van de schietpartij de deur uit voor een bezoek aan de apotheek, maar kwam nooit meer thuis. Kort daarna kreeg ze bezoek van agenten, die haar meenamen naar het ziekenhuis.

"Ik kan het nog steeds niet geloven... Hij, die nooit een vlieg kwaad deed. Hij was 65 jaar mijn steun en toeverlaat", zei ze over haar man, die ze omschreef als "een trotse Rotterdammer, een ruwe bolster met een blanke pit."

De zaak tegen Sendric S. draait om drie dodelijke schietincidenten in dezelfde wijk. De verklaringen van nabestaanden van de andere slachtoffers worden later deze week in de rechtbank verwacht.