Verdachte van moord op Paro (38) in Rijswijk: 'Zij heeft dit zelf gedaan'

De man (58) die terechtstaat voor het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk heeft maandag bij de rechtbank gezegd dat hij niet "gekozen heeft" voor wat er is gebeurd. Over de 38-jarige Paro zei Seyed A.: "Zij heeft dit zelf gedaan."

Volgens A. viel zij hem al ruim anderhalf jaar lastig. "Zij maakte mij zwart", zei A. "Als zij zou stoppen met dit soort dingen, dan was er niks gebeurd."

Na de dood van Paro werd een indrukwekkende stille tocht georganiseerd:

1:12 Naasten zoeken steun bij stille tocht voor doodgeschoten Paro

Afscheidsbrief

Vijf dagen voor haar dood belde Paro de politie, omdat A. haar zou hebben mishandeld. Ook schreef ze naar de woningcorporatie. Daarna schreef zij een afscheidsbrief. Die kwam na haar dood bij de recherche terecht. Vlak voor het incident had ze in een gesprek met een buurman gezegd: "Als jij straks weggaat, gaat hij mij aanvallen", doelend op A.

In de brief schreef het slachtoffer ook dat juist A. haar lastigviel. De vrouw zou al langere tijd hebben gevreesd voor haar leven. "Ik voel me niet veilig", schreef zij. "Ik weet dat het op een dag mijn leven zal kosten." Meerdere mensen hebben verklaard dat A. een relatie wilde met het slachtoffer, maar dat zij dat niet wilde, iets wat hij ontkent.

A. schoot zijn buurvrouw in september 2024 dood in het portiek van een flat aan de Galjoenstraat. Zij overleed ter plaatse. Haar destijds 4-jarige zoontje was daarbij. De verdachte zou zeven keer hebben geschoten in het trappenhuis. Het slachtoffer werd met drie kogels gedood.

Kogel in broodtrommeltje

Een eerste kogel trof haar in het hoofd. Daarna werd ze geraakt in haar romp en haar arm. Bij het jongetje werden later een kogel in zijn vest, rugtas en broodtrommel ontdekt. "Mamma is doodgeschoten", hoorden getuigen hem huilend roepen. Het jongetje is in shock opgevangen door buurtbewoners.

De verdachte had twee wapens in zijn bezit, een pistool en een nepwapen. Hij zou na de schietpartij het nepwapen hebben gericht op verschillende buren. Dat heeft nog altijd een grote impact, vertelde een van hen tijdens de zitting. "Wat er is gebeurd, heeft mijn leven en dat van mijn gezin op zijn kop gezet."

A. ging na afloop terug naar zijn woning, dronk een biertje en belde met een vriend. Daarna is hij aangehouden in het huis. Daar heeft hij bekend. A. zou gezegd hebben: "Ik had ruzie met die vrouw." De verdachte is onderzocht in het Pieter Baan Centrum, maar heeft daar niet aan meegewerkt. Later op de dag zullen deze bevindingen worden besproken en zal justitie een straf eisen.

Het zoontje van het slachtoffer verblijft in een pleeggezin. Daar lijkt hij "op zijn plek", zei een advocaat namens hem.