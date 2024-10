Al bijna 50.000 euro opgehaald voor zoontje (4) van doodgeschoten Paro

De inzamelingsactie voor Yash, het zoontje van de tragisch omgekomen Paro uit Rijswijk, heeft al bijna 50.000 euro opgeleverd. Paro werd vorige maand doodgeschoten in het bijzijn van haar vierjarige zoon.

De crowdfundactie werd door vrienden en kennissen van Paro opgezet, in nauw overleg met haar familie. Het ingezamelde geld is bedoeld om Yash te ondersteunen in zijn verdere leven. Het bedrag zal veiliggesteld worden op een rekening, die hij kan gebruiken zodra hij volwassen is.

Het initiatief heeft in korte tijd brede steun gekregen, zowel uit de directe omgeving van Paro als daarbuiten. Ruim tweeduizend mensen hebben een donatie gedaan. De inzamelingsactie blijft voorlopig open, en de organisatoren hopen dat het opgehaalde bedrag nog verder kan stijgen.