Verzoek om vervroegde vrijlating Lyle Menendez, net als bij broer Erik, afgewezen

Rechtszaak

Vandaag, 09:33

Het verzoek van Lyle Menendez om vervroegd vrij te komen is in Californië afgewezen door een speciale commissie. Een dag eerder werd hetzelfde besluit genomen voor zijn jongere broer Erik. De broers kunnen over 3 jaar opnieuw een verzoek tot vervroegde vrijlating indienen.

De broers Menendez zitten al 35 jaar in de gevangenis voor de moord op hun ouders met een jachtgeweer in 1989 in hun huis in Beverly Hills. Lyle en Erik zitten sinds 1990 vast en kregen in 1996 een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor de moorden. In mei kregen ze strafvermindering omdat een rechter de straffen te zwaar vond. Hun straf werd veranderd naar 50 jaar tot levenslang, met de mogelijkheid om eerder vrij te komen.

De broers, die ten tijde van de moorden 21 en 18 jaar oud waren, zeiden seksueel te zijn misbruikt door hun vader. Hun moeder zou van het misbruik hebben geweten. De zaak van Lyle en Erik werd wereldwijd opnieuw onder de aandacht gebracht door de Netflix-serie Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.

In 1989 kregen de broers Menendez een levenslange gevangenisstraf opgelegd nadat ze hun ouders vermoordden in hun huis in Beverly Hills. Volgens hen deden ze dat uit zelfverdediging na jaren van misbruik, maar aanklagers geloofden echter dat ze het deden voor het familiefortuin.

De zaak wordt na 28 jaar herzien vanwege een nieuwe getuige die beweert dat hij door hun vader José Menendez is misbruikt. Ook werd in 2018 een brief van Erik Menendez gevonden waarin hij het toenemende misbruik beschrijft.

De serie en documentaire over de zaak, die eerder dit jaar verschenen op Netflix, levert wereldwijd reacties op van mensen die vinden dat de broers vrijgelaten moeten worden.

Hart van Nederland/ANP

