Verzoek om vervroegde vrijlating Erik Menendez afgewezen

Rechtszaak

Vandaag, 10:38

Het verzoek van Erik Menendez om vervroegd vrij te komen is in Californië afgewezen door een speciale commissie. Samen met zijn broer Lyle zit hij een straf van vijftig jaar tot levenslang uit voor de moord op hun ouders in 1989.

De twee broers zitten sinds 1990 vast en kregen in 1996 levenslange gevangenisstraffen opgelegd zonder kans op vervroegde vrijlating. In mei bepaalde een rechter dat de straffen te zwaar waren. Ze kregen strafvermindering: vijftig jaar tot levenslang, met de mogelijkheid om eerder vrij te komen.

Het verzoek van Lyle Menendez om vervroegde vrijlating wordt vrijdag behandeld.

Netflix-serie

Erik en Lyle waren respectievelijk 21 en 18 jaar oud toen ze de gewelddadige moord op hun ouders pleegden. Ze zeiden jarenlang te zijn misbruikt door hun ouders en dat ze vreesden dat hun vader hen zou vermoorden. Door de Netflix-serie 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story' kreeg hun zaak opnieuw aandacht.

