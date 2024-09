Verdachte partnermoord Emanuel H. stak zijn vrouw in brand in kruiwagen: 'Mijn leven is kapot'

De 54-jarige Emanuel H. uit Bovenkarspel heeft dinsdag in de rechtbank in Alkmaar toegegeven dat hij het lichaam van zijn 49-jarige vrouw in brand heeft gestoken in zijn tuin. Hij legde haar lichaam in een kruiwagen, samen met aanmaakblokjes en doordrenkte lappen met benzine, waarna hij haar in brand stak.

H. verklaarde tegen de rechters dat hij zich niet kan herinneren of hij een met benzine doordrenkte doek in haar mond heeft gestopt, zoals hij eerder bij de politie zei. "Ik wilde samen met haar sterven," vertelde hij. Hij gaf echter aan dat hij zijn plan afblies toen hij een van zijn twee zoons zag toekijken vanuit zijn slaapkamer.

'Mijn leven is kapot'

H. ontkent dat hij zijn vrouw heeft gewurgd, waarvoor hij terechtstaat op verdenking van moord. "Ik heb haar niet gedood. Mijn leven is kapot, ik hou zielsveel van haar," verklaarde hij. Volgens H. vielen ze samen op paasmaandag 10 april vorig jaar in de schuur, terwijl hij haar probeerde tegen te houden toen ze hem dreigde te verlaten voor een andere man.

Hij lag meer dan tien minuten op haar totdat hij besefte dat ze was overleden. "Daar voel ik me heel erg schuldig over," zei hij. Diezelfde avond, zwaar onder invloed van drank, besloot hij haar lichaam in brand te steken.

Plaatselijke voetbalclub

H. hield aanvankelijk zijn zoons en andere familieleden voor dat zijn vrouw was weggelopen. Pas op dinsdag na Pasen meldde hij haar als vermist bij de politie. In de tussentijd hield hij het lichaam in een kruiwagen in de schuur, bedekt met een zeil, tot woensdagavond 12 april.

Op die avond plaatste hij haar lichaam in de kofferbak van zijn auto en reed naar het terrein van de plaatselijke voetbalclub, waar hij van plan was om het achter te laten en een zelfmoordpoging te doen. "Het was daar te druk, dus ben ik terug naar huis gegaan om het later nog eens te proberen." Diezelfde avond werd hij gearresteerd op verdenking van moord of doodslag.

Tijdens de strafzaak maakte de 24-jarige zoon van H. gebruik van zijn spreekrecht: "Je hebt alles kapotgemaakt voor de rest van ons leven. Ik heb nog wel een vader, maar hij is niet meer de man die ik van vroeger ken."

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van dertien jaar geëist.

