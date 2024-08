Dode man (68) gevonden in Purmerend, politie houdt 55-jarige man aan

Aan de Citerstraat in Purmerend is donderdagochtend rond 04.00 uur een overleden man aangetroffen. De politie heeft een 55-jarige man uit Purmerend aangehouden in de omgeving waar de dode man werd gevonden.

Hoe de 68-jarige man uit de Noord-Hollandse plaats is overleden en of er sprake is geweest van een misdrijf, wordt nog onderzocht. Of de 55-jarige verdachte betrokken was bij de dood van de man wordt ook nog onderzocht.

Hart van Nederland/ANP